Putin jest zdesperowany. "Oznaka tchórzostwa"

Na początku przyszłego roku Putin może ogłosić nową mobilizację - ostrzegają ukraińskie media. - On się nie cofnie przed niczym, bo nie ma innego wyjścia - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Maciej Milczanowski. - Trudno nazywać odwagą wysyłanie swoich ludzi na śmierć i mordowanie ukraińskich cywilów. To oznaka tchórzostwa - mówił były żołnierz i ekspert ds. obronności z Uniwersytetu Rzeszowskiego. - On nie potrafi wyjść z tej wojny. Nie potrafi zarządzać konfliktem, tylko zarządza przez konflikt – dodał, oceniając decyzje dyktatora z Kremla. Zdaniem dra Milczanowskiego, bunty w rosyjskich miastach nie są w stanie zagrozić reżimowi Putina, ale pokazują rosnące niezadowolenie wśród zwykłych ludzi. - Wyjścia z tej pułapki dla Putina "z twarzą" nie ma, więc ta desperacja będzie się pogłębiać - stwierdził ekspert, wskazując na rosnącą izolację Rosji na arenie międzynarodowej. Więcej w materiale wideo, a najnowsze informacje z Ukrainy w serwisie Wiadomości WP.