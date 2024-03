"Putin jest zbirem". Biden z apelem do Kongresu

- Myślę, że przytłaczająca większość członków Kongresu jest gotowa, by zrobić to, co do nich należy, i zachęcam wszystkich kongresmenów na tej sali, by przeciwstawili się Władimirowi Putinowi. On jest zbirem - powiedział prezydent Joe Biden podczas corocznego lunchu organizowanego na Kapitolu na cześć dnia św. Patryka.