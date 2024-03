Biden podsumowuje wizytę Dudy i Tuska. "Chcę wam obu podziękować"

- Chcę wam obu podziękować za niezachwiane bezpieczeństwo Polski i pomoc humanitarną, w tym przyjęcie około 1 miliona ukraińskich uchodźców. Jak mawiała moja mama: "Bóg cię kocha. Wykonujesz dzieło Boże". Ty naprawdę jesteś. To niewiarygodne, co robicie - co robią Polacy - mówił we wtorek Joe Biden zwracając się do Dudy i Tuska.