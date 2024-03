Prezydent musi zmienić plany? Media: drobna usterka w samolocie

W związku z tym konieczne będzie międzylądowanie, żeby uzupełnić zapas paliwa. Prezydencki samolot wyląduje w tym celu na Azorach - pisze "Fakt". "Nie zmienia to planów Andrzeja Dudy. Leci do Brukseli na spotkanie ze Jensem Stoltenbergiem, które jest w czwartek" - dodaje Interia, co udało się potwierdzić także Wirtualnej Polsce.