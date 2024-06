Putin jedzie do Korei. Ujawniono powody

Putin jedzie po pociski?

Jak pisze "The New York Times", Putin ostatni raz odwiedził Koreę Północną w 2000 r. "Ta podróż, rozpoczynająca się we wtorek, podkreśla rosnące znaczenie strategiczne Korei Północnej dla Putina, zwłaszcza jej zdolność do dostarczania bardzo potrzebnej broni konwencjonalnej na potrzeby wojny w Ukrainie" - czytamy w analizie.