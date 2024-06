Zaskakujące oświadczenie Kijowa ws. mostu Krymskiego. "Nie ma sensu"

Szef Głównego Zarządu Wywiadu (GUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow przyznał jednocześnie, że Rosja dobrze chroni most Krymski, ale siły ukraińskie "pracują" nad tą kwestią. Jednocześnie w czerwcu Budanow zauważył, że armia rosyjska wykorzystuje most do transportu wojskowego, w szczególności personelu.