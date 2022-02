Putin jak "szczur zapędzony do rogu". Gen. Polko: Mam nadzieję, że inne upokorzone szczury go zaduszą

Co ma na celu takie niespodziewane oświadczenie Putina? To zabieg propagandowy, socjotechniczny? - W tym momencie wygląda to tak, jakby Putin chciał popełnić zbiorowe samobójstwo. Sam jest zbrodniarzem wojennym i nie wydaje się, aby po tym, co już zrobił, ktokolwiek z wolnego świata chciał z nim rozmawiać i uznawać za wiarygodnego przywódcę - mówi gen. Polko.