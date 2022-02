Szefowa KE: UE sfinansuje zakup oraz dostawę broni dla Ukrainy

Unia Europejska po raz pierwszy sfinansuje zakup oraz dostawę broni i sprzętu do zaatakowanego kraju - zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Inna bezprecedensowa decyzja to zamknięcie przestrzeni powietrznej UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Również tych prywatnych.