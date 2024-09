Putin grozi światu. Odpowiedź NATO byłaby druzgocąca? "Nie wiem"

Jaka byłaby odpowiedź NATO na ewentualne użycie przez Rosję broni jądrowej? Czy rzeczywiście byłaby dla Rosji druzgocąca? - z takim pytaniem Patrycjusz Wyżga, prowadzący program "Newsroom" w WP zwrócił się do płk. rez. Piotra Lewandowskiego, weterana z Iraku i Afganistanu. - Nie wiem - odparł gość programu. - Zgodnie z oficjalną doktryną, nie ma podstaw do odpowiedzi jądrowej ze strony NATO. Jest to sojusz obronny, a Ukraina nie jest jego członkiem. Natomiast użycie broni jądrowej z całą pewnością zmieniłoby podejście do sytuacji jednego z głównych graczy, czyli Chin. Nie sądzę, by Chiny, mówiąc kolokwialnie, zezwoliły Rosji na taki ruch, a Rosja z ich opinią musi się bardzo liczyć. Tak samo Indie, które mają obok siebie wrogie państwo - Pakistan. Oba te kraje dysponują bronią nuklearną. Przekroczenie takiego rubikonu, użycie broni nuklearnej przez Rosję, zmieniłoby całkowicie porządek bezpieczeństwa. Skutki tej zmiany byłyby absolutnie nieprzewidywalne - tłumaczył płk. rez. Lewandowski. Przyznał, że "NATO ma takie możliwości, by wykonać miażdżące uderzenie" w Rosję.