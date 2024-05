Putin gotowy do negocjacji z Kijowem. Ale nie z Zełenskim

Jednak od tego czasu sytuacja na linii frontu stała się bardziej skomplikowana dla Sił Zbrojnych Ukrainy, które pozostały bez pomocy Zachodu i zmuszone do oddawania Rosjanom terytoriów Donbasu i regionu Charkowa. Putin oczekuje, że jego armia będzie w dalszym ciągu powoli wkraczać w głąb Ukrainy. Obecna powierzchnia będąca pod kontrolą Moskwy to ok. 18 proc. W rezultacie, według źródeł Reuters, Kreml liczy na to, że propozycję pokojową przedstawi sam prezydent Ukrainy.