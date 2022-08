Putin go nienawidzi. Kolejny krytyk wojny zatrzymany w Rosji

Były mer Jekaterynburga z lat 2013-2018 Jewgienij Roizman został aresztowany pod zarzutem dyskredytowania rosyjskiej armii. To kolejny krytyk działań zbrojnych Kremla w Ukrainie, z którym władza postanowiła się rozprawić. Opozycjonista i krytyk Władimira Putina przekazał reporterom, że został oskarżony o zdyskredytowanie wojska na mocy nowego prawa, które zostało zatwierdzone tuż po rozpoczęciu wojny. Rosjanin prawdopodobnie zostanie przewieziony do Moskwy w celu przeprowadzenia śledztwa. Nagranie z momentu jego zatrzymania opublikowała agencja Associated Press. Według E1.RU, Roizmanowi grozi do pięciu lat więzienia. To nie pierwsza kara Rosjanina. Już wcześniej rosyjskie sądy karały 59-latka za głośny sprzeciw wobec rządów Putina. Na początku tego roku były mer został ukarany grzywną. Opozycjonista nie bał się wtedy głośno mówić o militarnych celach Moskwy.