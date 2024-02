Putin dostanie wsparcie. Niepokojące doniesienia z Korei Północnej

Zaapelował, by "wokół tej historii zjednoczyć cały wolny świat", ponieważ "dzisiaj, jak nigdy wcześniej, mamy historyczną szansę, by raz na zawsze zwyciężyć rosyjski imperializm, by dobro zwyciężyło zło i żeby po naszym zwycięstwie to zło zostało pociągnięte do odpowiedzialności, bo bezkarność zabija".