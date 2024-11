Putin chce zająć cały Donbas? "To nie jest główny cel Putina"

Prezydent Ukrainy twierdzi, że głównym celem Władimira Putina jest zajęcie całego Donbasu. W programie "Newsroom" WP prof. Gen. Bogusław Pacek, wyjaśnił tę kwestię. - To nie jest główny cel Putina, głównym celem Putina jest doprowadzenie do tego, żeby Ukraina wyrzekła się wejścia do NATO - stwierdził. Wojskowy zwrócił uwagę, że jest to cel zdefiniowany w rosyjskiej strategii militarnej. - Rosja boi się Sojuszu Północnoatlantyckiego naprawdę - powiedział gość programu. Tłumaczył, że Sojusz dziś wygląda inaczej niż w 1997 roku i Rosja postrzega go jako "zasadnicze zagrożenie i najważniejszy cel tej wojny". - Najważniejsze jest to, żeby Ukraina nie weszła do NATO. To będzie najważniejsze z punktu widzenia rozmów i tego, o ile Donald Trump ustąpi, a o ile nie (w rozmowach pokojowych - przp.red.) - stwierdził gen. Pacek.