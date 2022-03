Putin atakuje zachodnią Ukrainę. "Chce wywołać strach wśród mieszkańców"

- Rosyjskie uderzenia w miejscowości w zachodniej Ukrainie są po to, by zastraszyć i sparaliżować cały kraj. Putin dąży do spalenia całego terytorium pokojowego państwa. To taktyka niszczenia, w myśl zasady: "nie mogę Ukrainy przejąć, to zrównam ją z ziemią". Putin chce też wygenerować jak największą grupę uciekinierów kierujących się w stronę Europy. Będzie uderzał wszędzie, żeby zbudować atmosferę grozy. Tyle, że Ukraina, będąc osiem lat w stanie wojny z separatystami w Donbasie, nauczyła się rozpoznawać zagrożenia. Nie poddaje się i czynnie stawia opór – mówi WP gen. Roman Polko.