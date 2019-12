Puławy: udaremniony zamach. Szef BBN Paweł Soloch zabrał głos

- Poziom przestępczości dotyczącej terroryzmu ze strony obywateli Ukrainy jest relatywnie niski, a nawet niższy niż ze strony Polaków - stwierdził szef BBN Paweł Soloch. W ten sposób skomentował próbę zamachu w Puławach, którą podjął Maksym S.

W Puławach udaremniono atak terrorystyczny. Obywatel Ukrainy chciał zdetonować samochód pułapkę na terenie jednego z centrów handlowych . Według śledczych Ukrainiec Maksym S. nawiązał kontakt z islamskimi radykałami z Tadżykistanu. Zaczął już przygotowania do ataku, próbował zdobyć broń i pieniądze. Postawiono mu zarzut przygotowywania zamachu.

Pytany o sprawę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, podkreślił, że nie można mówić o dużych zagrożeniu terrorystycznym ze strony Ukraińców. - Poziom przestępczości - mówimy o terroryzmie i przestępczości zorganizowanej - wśród migrantów, zwłaszcza ze strony ukraińskiej, jest relatywnie niski. Te statystyki w stosunku do liczby osób nie są gorsze niż w stosunku do Polaków, a nawet lepsze - zaznaczył w Radiu Plus.