"Psy wojny Putina" wkraczają na front. To nowy plan Rosji

Jak podkreśla, stworzenie korupusu to także "sprowokowanie tego samego modus operandi, jakie miało miejsce w Bachmucie rok temu, kiedy trzeba było przygotować się do obrony przed ukraińską ofensywą na Zaporożu". - Siergiej Surowikin wycofał jednostki rosyjskie z kierunków mniej perspektywicznych. Wagnerowcy dali mu potrzebny czas, tworząc w Bachmucie wielką walkę o miasto, które - z punktu widzenia taktycznego - nie miało znaczenia. Wyrosło jednak do rangi symbolu - przypomina Korowaj.