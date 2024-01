Rosja gotowa na rozmowy pokojowe? "Plan negatywny dla wszystkich"

- Jakikolwiek plan nie kryłby się za słowami Siergieja Ławrowa, jest on negatywny dla wszystkich z nas. Z Ukrainą na czele. Rosja zatrzyma się tylko wtedy, gdy będzie do tego zmuszona - mówi płk Maciej Matysiak, odnosząc się do słów ministra spraw zagranicznych Rosji dotyczących "gotowości" do rozmów.