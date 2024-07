PSL szkodzi koalicji? "Przestaje być w jakikolwiek sposób sprawcza"

Coraz częściej PSL próbuję wyróżnić się spośród koalicji. Lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział nawet, że "wyborcy są ważniejsi niż trwałość koalicji". W programie "Newsroom" WP politolożka prof. Renata Mieńkowska-Norkiene stwierdziła, że "PSL wręcz szkodzi w ten sposób całej koalicji". - Co więcej PSL powoduje, że ta koalicja przestaje być w jakikolwiek sposób sprawcza - oceniła politolożka. Prof. Mieńkowska-Norkiene stwierdziła, że "PSL trochę szachuje premiera i szantażuje w wielu kwestiach". Dodała także, że PSL jest "bardzo łasy na rozmaite synekury i polityczne frukta". Politolożka wspomniała także, o Marku Sawickim. Oceniła, że jest butny, arogancki i brzmi to jak PiS w 2020 roku. - Jeśli pycha kroczy przed upadkiem, to ja na miejscu Marka Sawickiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza bym się zastanowiła - podsumowała prof. Renata Mieńkowska-Norkiene.