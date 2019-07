PSL rośnie w siłę. Klub powiększa się o posłów, z którymi pożegnała się Platforma

Zostali wykluczeni z Platformy Obywatelskiej, teraz Joanna Fabisiak, Marek Biernacki i Jacek Tomczak przeszli do klubu PSL. Jak tłumaczy Biernacki, trudno mu wyobrazić sobie siebie w towarzystwie Wiosny Roberta Biedronia.

Skąd decyzja o dołączeniu do klubu PSL? - Skorzystałem z propozycji, by budować Koalicję Polską i skończyć plemienną wojnę. Wyrzucono mnie z PO, a przez ten czas partia zdążyła porozumieć się z Barbarą Nowacką i rozmawia z Wiosną. Trudno wyobrazić sobie mnie w tym towarzystwie. Ja jestem wierny swoim poglądom. Wyobrażam sobie koalicję PO-PSL do Sejmu - powiedział w rozmowie z gazetą Biernacki.

PSL będzie jeszcze rosło?

To może być nie koniec zmian. Do PSL może przejść również były minister kultury Bogdan Zdrojewski - zauważa "Gazeta Wyborcza". Jak podaje Onet, do klubu PSL wchodzi także Radosław Lubczyk, do niedawna poseł Nowoczesnej.