PSL postawiło się Tuskowi. "Jak oni by się pokazali na dożynkach"

Sejm odrzucił projekt w sprawie dekryminalizacji pomocy w aborcji. Do przyjęcia ustawy zabrakło zaledwie trzech głosów. W programie "Tłit" WP poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko mówił, że Donald Tusk obiecał to swoim wyborcom i tym samym postawił na szali swój autorytet. Według posła, głosowanie nie udało się ze względu na dwie kwestie. - Roman Giertych nie głosuje, a politycy PSL stawiają się - podsumował Sachajko. Tłumacząc postawę PSL, poseł Kukiz’15 zwrócił uwagę, że ugrupowanie wywodzi się z małomiasteczkowych, wiejskich środowisk. - Jak oni by się pokazali na dożynkach, jakby zagłosowali "za" - stwierdził gość programu. Sachajko dodał również, że "PSL był przez wiele miesięcy poniżany".