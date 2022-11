Przyznał się do szpiegowania dla Rosji. Pracował w europejskiej ambasadzie

Według postawionych zarzutów, od października do grudnia 2020 roku komunikował się z generałem-majorem Siergiejem Czuchurowem, rosyjskim attache wojskowym w Berlinie, któremu przekazywał informacje o adresach, numerach telefonów i działaniach różnych brytyjskich urzędników państwowych. Tajne informacje na temat ambasady zbierał do momentu aresztowania, co oznacza, że szpiegował na rzecz Rosji co najmniej przez 10 miesięcy.