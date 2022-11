Media: zagraniczny dziennikarz więziony w Polsce bez dowodów

Pracujący dla hiszpańskich i latynoamerykańskich mediów freelancer relacjonował wydarzenia w Ukrainie i Polsce. 4 lutego został aresztowany na terenie Ukrainy, a 28 lutego pod zarzutem "działalności przeciwko państwu polskiemu" zatrzymała go polska ABW. Trafił najpierw do więzienia w Rzeszowie, a następnie do Radomia. Dotychczas dwukrotnie przedłużano mu areszt śledczy. Obecna sankcja obowiązuje do 25 listopada.