Trzaskowski komentuje wyniki sondażu. "Olbrzymia, druzgocąca przewaga"

- Wyniki pokazują to, co mówię od wielu miesięcy i co pokazują wszystkie inne sondaże, a mianowicie - moją olbrzymią, druzgocącą przewagę w I turze, jak również przewagę w II turze - skomentował wyniki wewnętrznego sondażu KO Rafał Trzaskowski.

22 listopada odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. W prawyborach w KO zmierzą się: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

KO zleciła sondaże, które mają pomóc członkom koalicji w wybraniu wspólnego kandydata. Pracownia Opinia24 przeprowadziła dwa badania z alternatywnymi kandydatami.

Jak wynika z badania, z którym zapoznała się Wirtualna Polska, w wersji ze startem szefa MSZ w wyborach, Radosław Sikorski zdobyłby w I turze wyborów prezydenckich 28 proc. głosów. Zająłby tym samym drugą pozycję - kandydat Prawa i Sprawiedliwości mógłby bowiem liczyć na 30 proc. poparcia.

Tymczasem na Rafała Trzaskowskiego chce zagłosować 40 proc. ankietowanych. Prezydent Warszawy wygrałby zatem pierwszą turę, bo na kandydata PiS głos chce oddać 28 proc. osób.

Jak przekazał na platformie X premier Donald Tusk w odniesieniu do wyników, "Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" - napisał lider Platformy Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski: Bardzo się cieszę, że te wyniki są tak pozytywne

- Wyniki pokazują to, co mówię od wielu miesięcy i co pokazują wszystkie inne sondaże, a mianowicie - moją olbrzymią, druzgocącą przewagę w I turze, również przewagę w II turze, a przecież wiadomo, że ta druga tura będzie bardzo bliska - skomentował wyniki podczas poniedziałkowej konferencji sam Rafał Trzaskowski.

Jak dodał prezydent Warszawy, zrobiono także "badania dotyczące popularności kandydatów we wszystkich grupach wyborców". - I tam też widać, że zarówno u wyborców KO, jak i Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz niezdecydowanych - wszędzie tam ja mam przewagę. To jest dokładnie to, co wynikało z naszych badań - podkreślił i dodał: - Nie tylko w tej grupie wyborców centrowych, lewicowych, ale również w grupie wyborców konserwatywnych i niezdecydowanych.

- Ja się bardzo cieszę, że te wyniki są tak pozytywne i potwierdzają wszystkie inne wyniki badań, które prowadziliśmy, które nawet czasami były jeszcze bardziej optymistyczne - podsumował włodarz stolicy.

Badanie zrealizowano w dniach 5-10 listopada 2024 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 2001 osób.