Przywódcy NATO wracają do tego pomysłu. Chodzi o myśliwce

Były dowódca sił NATO w Europie zwraca też uwagę na problemy Rosji w związku niską motywacją żołnierzy i ucieczką do sąsiednich krajów setek tysięcy Rosjan w obawie przed poborem. "Putin uciekł się do wcielania do wojska przestępców, bezdomnych i pijaków zgarniętych z barów" – dodaje. Z kolei wyzwaniem stojącym przed Ukrainą nie jest motywacja, lecz znacznie mniejsza od rosyjskiej populacja.