Przełom ws. NATO? Stoltenberg podał wstępny warunek Ukrainie

Kijów w NATO? Stoltenberg o warunkach

Odnosząc się do ewentualnego wejścia Ukrainy do NATO, zaznaczył, że "Sojusz uznaje aspiracje Ukrainy, ale skupia się obecnie na obronie kraju przed rosyjską agresją". Komentując przystąpienie do Sojuszu dwóch ostatnich jego członków - Macedonii Północnej i Czarnogóry - zapewnił, że "drzwi do NATO pozostają otwarte i Rosja nie ma w tej kwestii prawa veta". "Rosja nie ma tu głosu i zasada ta dotyczy również Ukrainy" - podkreślił Stoltenberg.