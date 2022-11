Rosja nie pozostawiła wątpliwości. "Zima" w stosunkach z USA

Jermakow bezzwłocznie zareagował na słowa przedstawicielki USA i wyjaśnił, że Rosja nie chce wznowienia dialogu, ponieważ "wymaga to, by USA "dojrzały" do poważnej rozmowy na naprawdę równych zasadach i na podstawie gotowości do respektowania naszych interesów i nieprzekraczania naszych "czerwonych linii" w kwestiach bezpieczeństwa".