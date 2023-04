Przyszłość Polski pod rządami PiS. Miller: Od autorytaryzmu do jawnej dyktatury

- To nie będą zwykłe wybory. Jeśli one dadzą PiS kolejną kadencję, to Polska od autorytaryzmu, w którym jest dzisiaj, przejdzie do jawnej dyktatury - powiedział w rozmowie z WP Leszek Miller, europoseł i były premier. - Jeśli PiS przegra wybory, to Polska wróci na ścieżkę praworządności, dobrych stosunków z Unią Europejską i poważania w europejskiej rodzinie. Dzisiaj nasza pozycja jest w stanie opłakanym - dodał.