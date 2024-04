Przyszłość Kamińskiego. Czarnek potwierdza

Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą czuć się pewnymi kandydatami PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego? - Mogę mówić o Mariuszu Kamińskim. O Wąsiku nie wiem, bo nie jest politykiem z naszego województwa. W poniedziałek, zgodnie z rekomendacjami naszego ugrupowania, przedstawiliśmy centrali partyjnej naszą propozycję kandydatów do europarlamentu. Przedstawiliśmy 18 osób na 10 miejsc, by na Nowogrodzkiej można było dokonać wyboru. To prawie wszyscy parlamentarzyści, oprócz mnie oraz radni sejmiku lubelskiego. Czy ktoś jest pewniakiem na listę, to trzeba pytać w centrali partyjnej - mówił w programie "Tłit" poseł PiS Przemysław Czarnek. Z informacji Michała Wróblewskiego z WP wynika, że Maciej Wąsik ma startować z Mazowsza. - Tuż po drugiej turze wyborów. Myślę, że to odpowiedni czas. W kolejnym tygodniu powinniśmy poznać nazwiska tych, którzy ostatecznie będą kandydować. Do 2 maja kalendarz wyborczy przewiduje rejestrację kandydatów - dodał. Jak polityk PiS ocenia wezwanie Mariusza Kamińskiego przez komisję śledczą? - To problem obecnej władzy i sądownictwa. My tu mówimy o wyroku skazującym nieuwzględniającym aktu łaski. Pan prezydent Andrzej Duda okazał akt łaski i jest on skuteczny. Gdyby mieli nie uczestniczyć w głosowaniach, to pan Szymon Hołownia nie powinien ich wpuścić do Sejmu i nie pozwolić im głosować - stwierdził.

