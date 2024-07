Przyszła pijana do sklepu. Próbowała uciec. Wtedy się zaczęło

Policja przypomina

"14 marca 2024 roku weszły w życie przepisy pozwalające na konfiskatę samochodów kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Jest to odpowiedź na zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i rosnącą liczbę wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. W Polsce wartość alkoholu za kierownicą od 0,20 do 0,50 promila to wykroczenie, a powyżej 0,50 promila to przestępstwo!" - informuje policja i przestrzega.