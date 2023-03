Przyszedł do pracy w koszulce z symbolem "Z". Musi zapłacić wysoką grzywnę

Niemiec rosyjskiego pochodzenia postanowił przyjść do pracy w koszulce wielką literą "Z" na klatce piersiowej. Mężczyzna nie spodziewał się, że zostanie za to ukarany. Sprawa trafiła do sądu, a 49-latek z Wiesbaden będzie musiał zapłacić 1500 euro grzywny. Pieniądze trafią do organizacji, która m.in. pomaga Ukraińcom.