Przypominamy wyniki sondażu sprzed roku. Nie uwierzycie, kto wtedy "królował"

Jeszcze 12 miesięcy temu największym poparciem społecznym wśród polityków cieszyli się Ryszard Petru (Nowoczesna), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) czy Barbara Nowacka (Ratujmy Kobiety). Dziś sytuacja diametralnie się zmieniła, a w pierwszej piątce znalazło się aż czterech polityków PiS. Jak to możliwe?

W przyszłym roku kluczowe będą wybory samorządowe

- Zaufanie do polityków to chyba najdziwniejsze wskaźniki, jakie funkcjonują w badaniach opinii publicznej. Od lat można w Polsce odnieść wrażenie, że identyfikują głównie częstotliwość pojawiania się w mediach - ocenia w rozmowie z WP prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert podkreśla, że takie sondaże pokazują często "okresowe wahania", związane z ważnymi wydarzeniami politycznymi.

"Wielu Polaków może wciąż nie lubić Jarosława Kaczyńskiego, ale..."

Duży postęp w sondażu odnotował z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wśród polityków cieszących się największym zaufaniem zajął piątą pozycję, a negatywnie oceniło go o 8.7 proc. ankietowanych mniej niż przed rokiem. - PiS rośnie w siłę, więc naturalnym jest, że zyskuje również ich lider. Wielu Polaków może wciąż nie lubić Jarosława Kaczyńskiego, ale zaczęli go doceniać za skuteczność w realizowaniu określonej polityki. Program 500+ i obniżenie wieku emerytalnego to kluczowe projekty, ale dobrze odbieranych zmian było znacznie więcej. Reforma edukacji, przeciwstawienie się unijnej presji ws. imigrantów czy restytucje komisariatów, to tylko niektóre z przykładów - zaznacza Chwedoruk.