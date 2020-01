"Przypływ szczerości" Bernadety Krynickiej. "Najlepiej opowiadać bajki"

Po przegranych wyborach - zapamiętana z zachowania w trakcie protestu osób niepełnosprawnych w Sejmie - Bernadeta Krynicka udzieliła wywiadu. Jak podkreśliła, jest szczera, a jednak "najlepiej jest mówić to, co ludzie chcą usłyszeć", "wtedy może się wygra".

Krynicka była pytana o to, jak czuje się z tym, że nie uzyskała mandatu w wyborach parlamentarnych . Była posłanka zapewniła, że choć przegrała, wynik jest dla niej "powodem do dumy" i "sukcesem". Jednocześnie przyznała, że zakładała, że jej wynik będzie lepszy.

Oceniła, że "starania posłów niekoniecznie przekładają się na wynik" i wreszcie stwierdziła: - Myślę, że najlepiej opowiadać bajki i mówić o marzeniach. To jest taka pewna manipulacja, być może prawdziwa polityka, żeby mówić ludziom to, czego chcą słuchać. Wtedy może się wygra.

Krynicka: pozostanę sobą

O czym jeszcze mówiła Krynicka? Narzekała, że "to smutne, że nie liczy się praca". Dodała, że "niewiele osób wierzyło w to, że może się nie dostać". - Nie wiem, czy jakbym była cichą myszką, to by mi na lepsze wyszło, czy gdybym umalowała sobie włosy na czarno czy blond, byłoby lepiej - zastanawiała się.