Przymusowa relokacja? Niespodziewany ruch premiera

We wtorek unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson odwiedziła włoską wyspę Lampedusa, gdzie podczas konferencji prasowej - odnosząc się do niedawnego szczytu UE w Brukseli - uznała, że "wielkim sukcesem" było to, że tylko dwa kraje (Polska i Węgry) sprzeciwiły się przedstawionym propozycjom w sprawie relokacji migrantów.