Przyłębska o sporze w TK. Obwinia media

Co ciekawe, Przyłębska podziękowała senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, za - jak to ujęła - "zamknięcie sprawy dublerów w polskim Trybunale Konstytucyjnym". Jak tego dokonał? Otóż jak wynika z relacji Przyłębskiej, omawiając list wiceprezesa TK na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej, "nazwał go sędzią Trybunału".