Przyłapani na gorącym uczynku. Kłamstwo Greków wyszło na jaw

Następnie wszyscy wsiadają na motorówkę, która po kilka minutach zbliża się do okrętu greckiej straży przybrzeżnej. Migranci wsiadają na pokład, a następnie ruszają na wschód. Gdy jednostka znajduje się u granic greckich wód terytorialnych, pojawia się czarny obiekt, który unosi się na wodzie. Jest to dmuchana tratwa ratunkowa, o czym poinformowali migranci w rozmowie z "The New York Times".