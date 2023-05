Macron "lizusem Putina". Byłego szefa brytyjskiego rządu "poniosło"

- O ile Boris nie ma skłonności do wpadania w złość ani używania szczególnie mocnego języka, to w tym przypadku naprawdę go poniosło. Na porannym spotkaniu z naszą małą grupą po prostu rozpoczął gwałtowny atak na Emmanuela Macrona, mówiąc w zasadzie, że jest on czteroliterowym słowem zaczynającym się na C (użyte słowo można przełożyć na polski również przy pomocy czteroliterowego słowa na C - przyp. red.), 'jest dziwakiem, jest lizusem Putina, musimy przejechać po nim korkami' (termin rugby, który w zasadzie oznacza bójkę - przyp. red.), 'potrzebujemy orgii bicia żabojadów'. 'Będę musiał dać mu w dziób' " - dodaje Harri.