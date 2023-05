"New York Times" ujawnia. USA są przeciwko

Kilka krajów Europy rozważa przekazanie Ukrainie swoich samolotów F-16, ale takie transakcje musiałby wcześniej zatwierdzić Waszyngton. Władze USA, przynajmniej na razie, nie chcą się na to zgodzić. W ocenie Amerykanów F-16 to drogi i bardzo zaawansowany pod względem technologicznym sprzęt, wymagający długotrwałego szkolenia. Ponadto istnieje ryzyko, że amerykańskie maszyny dostarczone Ukrainie mogłoby zostać przejęte przez Rosjan, a tego Waszyngton chciałby uniknąć - powiadomił "NYT", powołując się na własne źródła we władzach USA i Ukrainy.