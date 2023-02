Przykry widok w Wenecji. Tak źle jeszcze nie było

Włochy zmagają się z wielką suszą. Dosadnie pokazuje to nagranie z Wenecji udostępnione przez agencję Associated Press. W większości kanałów nie ma już wody, przez co unieruchomione gondole stoją w błocie. Niski poziom wody utrudnia życie w mieście, gdzie duża część transportu odbywa się drogą wodną. Z powodu spadającego poziomu wody niektóre załogi medyczne są zmuszone docierać do pacjentów pieszo. Weneckie centrum morskie przy zarządzie miasta poinformowało, że pomiary wskazują na -70 cm poniżej poziomu morza. Nad Canal Grande widać przez to odsłonięte fundamenty historycznych kamienic. Problem suszy nie dotyka wyłącznie Wenecji. W Alpach spadło o połowę mniej śniegu niż rok temu, a w Pad, w najdłuższej rzece we Włoszech, jest o 60 proc. mniej wody niż normalnie o tej porze roku. Włoscy eksperci przewidują, że sytuacja zacznie wracać do normy dopiero w następnym tygodniu, ale niczego nie można jeszcze wykluczyć.