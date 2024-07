Przyjrzeli się kleszczom w polskim mieście. Wnioski naukowców są niepokojące

W Zielonej Górze występują dwa rodzaje kleszczy: pospolity i łąkowy. Ciebiera wyjaśnił, że to kleszcz pospolity stanowi największe zagrożenie dla ludzi, ponieważ to on najczęściej atakuje człowieka. Kleszcz łąkowy natomiast żeruje na sarnach, dzikach czy jeleniach.