"Zagłębie kleszczy". Mieszkańcy: Nigdy czegoś takiego nie widziałem

Chociaż przestraszeni internauci zalewają sieć fotografiami, na żadnej z nich nie został do tej pory uwieczniony kleszcz afrykański. Mieszkańcy Podkarpacia przekonują jednak, że w tym roku mają do czynienia z prawdziwą plagą.

- Po spacerze z psem, który został zakropiony na kleszcze, wyciągnąłem ich 16. Nigdy czegoś takiego nie widziałem - relacjonuje pan Marian z Rymanowa (k. Krosna). - Mój pies łapie po pięć kleszczy dziennie - dodaje pani Martyna z tych samych okolic. Rymanów i Magurski Park Narodowy to lokalizacje oznaczone na interaktywnej mapie wykrzyknikami. Oznacza to, że właśnie tam jest ich najwięcej.

"Kot codziennie przynosi ze spaceru 4-5 kleszczy, w dodatku bardzo trudnych do usunięcia. W poprzednich latach to się nie zdarzało", "Dwa psy przyniosły do domu ze spaceru 30 kleszczy" - to kolejne komentarze, które czytamy na interaktywnej mapie.