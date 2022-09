Szykują się. Widać nagłe ruchy rosyjskich wojsk

Skibicki przekazał też, że Rosjanie podjęli się podobnych działań w obwodzie chersońskim. - Gdy wojska rosyjskie zajęły te tereny, natychmiast przystąpiły do organizowania obrony: co najmniej dwie, a nawet trzy linie. Próbują też tworzyć rezerwy, aby odnowić swoje pozycje. Mają z tym problemy, wyraźnie to widzimy - stwierdził przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego.