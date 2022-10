Przygnieciony 77-latek. Trwała rozbiórka stodoły

Mężczyzna przygnieciony przez drzewo

To niejedyny tragiczny wypadek, do jakiego doszło ostatniej doby w województwie lubelskim. 72-latek zginął przygnieciony przez drzewo w lesie w powiecie krasnostawskim. Służby znalazły jego ciało w nocy, po zgłoszeniu o zaginięciu mężczyzny, który nie wrócił do domu z wycinki.