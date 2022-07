Tragedia w Małopolsce. Ładowarka przygniotła kierowcę

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 12:30 w Tęgoborze w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna. Jak przekazała straż pożarna, po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że na drodze gminnej doszło do przygniecenia kierowcy przez ładowarkę.