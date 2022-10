Rowerzyści zapłaczą. Nie zauważyli drona lubelskiej policji

Lubelscy kierowcy i rowerzyści złapią się za kieszenie. To wszystko przez drona, o którym nie mieli pojęcia. Tamtejsza policja wykorzystała ostatnio bezzałogowca do patrolu uczestników ruchu drogowego na terenie Chełma. Nagranie funkcjonariuszy trafiło do sieci. Jak się okazało, najczęstsze wykroczenia dotyczyły nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu czy jazdy rowerem po przejściu dla pieszych. Tego typu informacje automatycznie były przekazywane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie do chełmskiej drogówki, która zatrzymywała kierujących do kontroli. - Obserwacja z powietrza pomaga w szybkiej reakcji funkcjonariuszy na wykroczenie popełnione przez i wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego - przekazała lubelska policja. Dodano również, że w krótkim czasie działań, policyjny dron zarejestrował kilkanaście wykroczeń głównie w rejonie przejść dla pieszych. Jeśli chodzi o rowerzystów, mandat za jazdę przez przejście dla pieszych wynosi od 50 do 100 zł. Natomiast nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to już 1500 zł kary.