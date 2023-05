Przeżył atak Rosjan. Dramatyczny moment akcji ratunkowej

Bestialskie bombardowanie obiektów cywilnych przez Rosjan w obwodzie donieckim. Agencja AP udostępniła nagranie Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych z dramatycznej akcji ratunkowej w mieście Torećk, gdzie w poniedziałek w samo południe na tereny zaludnione spadły rosyjskie bomby. Jedna z nich spadła na okoliczną stację benzynową. To właśnie tam zmarł 28-letni pracownik, z kolei jeden z klientów został przygnieciony gruzami. Na nagraniu widać, jak do mężczyzny udaje się zespół ratowników i od razu w oczy rzuca się wyciągniętą dłoń. Obywatel Ukrainy był przytomny, ale doznał licznych złamań i musiał zostać przetransportowany do szpitala. Jak poinformował gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko, w wyniku poniedziałkowych nalotów osiem osób zostało poważnie rannych, natomiast ostateczna liczba ofiar śmiertelnych nie została jeszcze ustalona.