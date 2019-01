Przez błąd medyczny doznał poważnego kalectwa. Otrzymał rentę i ćwierć miliona zadośćuczynienia

Mężczyzna oskarża szpital o brak szybkiej reakcji, przez co tętniak głowy nie został wykryty na czas. Poszkodowany został sparaliżowany i wymaga rehabilitacji. Pacjent dostał już odszkodowanie, teraz walczy o rekompensatę dla żony i dzieci.

Historia zaczęła się w lipcu 2015 r. Mężczyzna doznał silnego bólu głowy podczas prac polowych. Doprowadziło to do krótkotrwałej utraty przytomności połączonej z drgawkami. Poszkodowany wraz z żoną pojechał do szpitala w Starachowicach. Na przyjęcie czekał 4 godz., a diagnozę postawiono po 20 min. Nie zrobiono żadnych badań. Powodem było rzekome "nadużywanie alkoholu" - informuje portal echodnia.eu.