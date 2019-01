Ziobro staje w obronie ofiary błędu lekarskiego. Złożył skargę do SN

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro sporządził skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego ws. sprawy Andrzeja P. z 2010 roku. Jego zdaniem orzeczenie wydano z naruszeniem zasady demokratycznego państwa prawa.

To trzecia skarga nadzwyczajna Ziobry, a zarazem pierwsza, która dotyczy błędu medycznego. Dotyczy ona mężczyzny, który w styczniu 2010 r. trafił na izbę przyjęć Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie z silnym bólem głowy. W trakcie rozmowy z lekarzem poinformował, że w rodzinie występowały udary mózgu oraz nadciśnienie tętnicze. Mężczyznę przyjęto do szpitala, ale jego problem zbagatelizowano.

Wieczorem stan mężczyzny znacznie się pogorszył. Okazało się, że dostał udaru. Rodzina chorego podjęła konsultacje z lekarzami z innych szpitali. Ci orzekli, że na interwencję jest już za późno, jednak skuteczne działanie było możliwe wcześniej. Wtedy Andrzej P. oraz jego rodzina postanowili, by skierować sprawę na drogę prawną.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w 2016 r. zmienił jednak wyrok pierwszej instancji i oddalił powództwo w zakresie zadośćuczynienia na rzecz żony i syna. Argumentował to, twierdząc, że "tylko śmierć członka rodziny narusza dobra osobiste jego najbliższych". Rodzina wprawdzie nie złożyła kasacji, ale Zbigniew Ziobro zdecydował złożyć w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Zarzuca w niej sądowi apelacyjnemu naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej. Podkreśla również, że wyrok narusza prawo do życia rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane więzi rodzinne pomiędzy małżonkami rodzicami i dziećmi.