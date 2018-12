"Wszczepili mi implant, chociaż nie powinni". Pan Przemek walczy o odszkodowanie

100 tysięcy złotych domaga się pan Przemysław od jednego ze szczecińskich szpitali . Mężczyzna przeszedł w nim operację kręgosłupa, która - zdaniem jego i innego neurochirurga - nie była konieczna. - Wszczepili mi implant, a później go usunęli - mówi WP. Szpital nie uznaje roszczeń mężczyzny.

W czerwcu pan Przemysław Kamiński w związku z silnymi bólami kręgosłupa udał się na konsultacje do neurochirurga dr. Roberta Narolewskiego do przychodni LUXMED. - Stwierdzono u mnie niestabilność kręgosłupa odcinka lędźwiowego - mówi WP pan Przemek.

Lekarz skierował go na operację do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie. Zabieg wykonany przez tego samego neurochirurga odbył się w sierpniu - pana Przemka poinformowano, że będzie miał wszczepiony implant. - Kiedy zostałem przyjęty na oddział, nie poinformowano mnie, z czego jest wykonany implant. Wypełniałem tylko ankietę na temat uczuleń, ale widocznie to było za mało - wyznaje pan Przemek.