Przewrót na Kremlu. Co wiadomo o buncie Prigożyna?

Później Prigożyn wydał jeszcze kilka oświadczeń: zapowiedział, że wagnerowcy powstrzymają ministra obrony Siergieja Szojgu, poprosił, by nie wchodzić im w drogę i zaprosił wszystkich, by dołączyli do jego najemników. Prigożyn nie uważa swoich działań za wojskowy zamach stanu i nazywa je "marszem sprawiedliwości". Według niego większość wojska popiera najemników.