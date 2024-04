Przeszukanie u Ziobry. "Za tym na pewno kryje się Tusk"

Telewizja wPolsce.pl przeprowadziła wywiad z b. ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. - Obraz mówi więcej niż tysiąc słów, więc to jest najlepszy komentarz do intencji tych, którzy tu przyszli - tak Zbigniew Ziobro rozpoczął rozmowę, pokazując zniszczone drzwi do swojego domu.

Tłumaczył, że chodziło o to, aby Ziobro w takiej sytuacji mógł wskazać zaufaną osobę, która dysponuje kluczem, aby "otworzyć drzwi bez niszczenia ich" oraz by uczestniczyła w przeszukaniu, tak by " mieć pewność, że nikt nic nie podłoży ".

Były prokurator generalny stwierdził, że wejście służb do domu było "zamierzonym, przemyślanym działaniem". - Chodziło o manifestację brutalnej siły i agresji w stosunku do znienawidzonego przez Tuska byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Oni to robili na zamówienie polityczne, to był element teatru politycznego, jeśli to nazwać w ogóle teatrem, bo to może niewłaściwe słowo do tej brutalnej siły, która miała być manifestem sprawczości Tuska - powiedział.